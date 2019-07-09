Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Девушка упала на рельсы на станции столичного метро "Тверская". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Девушка упала на рельсы на "Тверской". Для ее спасения было отключено электричество от контактного рельса. Это привело к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии", – сказал собеседник агентства.
По его словам, девушка осталась жива. Прибывшие медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела.
В настоящий момент движение поездов введено в график.
В июне текущего года сообщалось, что женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Москвичка в возрасте порядка 60 лет упала на путь. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую.
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