Женщина погибла после падения под поезд в столичном метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, инцидент произошел вечером во вторник, 4 июня около 22:34.

Москвичка в возрасте порядка 60 лет упала на путь. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую.

Для извлечения тела погибшей было снято напряжение. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место, констатировали смерть потерпевшей.

По данным полиции, которые опросили очевидцев произошедшего, в том числе машиниста, под поезд женщина шагнула самостоятельно.

Некоторое время движение отсутствовало от станции "Чеховская" до станции "Владыкино". В данный момент движение поездов восстановлено.