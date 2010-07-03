Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов на серой ветке столичного метро приостановили из-за падения пассажира.

Как сообщила пресс-служба Московского метрополитена, некоторое время движение отсутствовало от станции "Чеховская" до станции "Владыкино".

Отмечалось, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Подробности инцидента не приводятся.

В данный момент движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и постепенно входит в график, уточнили в пресс-службе.

Движение приостановили на серой ветке столичного метро из-за падения пассажира



Мужчина ранее упал под поезд на станции "Таганская" Кольцевой линии подземки. Машинист применил экстренное торможение, в результате чего потерпевший остался жив.