На участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

На южном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 июля 2019 г.



Уточняется, что сейчас движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на рельсы на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии метро. 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился прямо перед пассажиром.

Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь и помогли пострадавшему подняться. Видимых телесных повреждений мужчина не получил, от госпитализации он отказался.

