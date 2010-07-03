Мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Планерная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажир, упавший на рельсы на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии метро, выжил, сообщает Агентство "Москва".
ЧП произошло в 10:03. 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился прямо перед пассажиром. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь и помогли пострадавшему подняться.
Видимых телесных повреждений мужчина не получил, от госпитализации он отказался. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график.
Ранее на фиолетовой ветке метро поезда временно следовали с увеличенным интервалом из-за падения человека на пути. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.
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