Полиция проводит проверку после гибели мужчины в метро

Сотрудники УВД на Московском метрополитене проводят проверку после гибели мужчины на станции "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел около 7:55. 24-летний житель столицы упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. На место происшествия незамедлительно вызвали наряд скорой помощи, который по прибытию констатировал смерть мужчины. По факту случившегося проводится проверка.
Уточняется, что заказан обзор видеонаблюдения, а вся информация о происшедшем направлена в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановлено из-за падения человека на путь. Он погиб.
Поезда не ходили от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили и ввели в график.
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