Мужчина упал на пути станции метро "Ховрино"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мужчина выжил после падения с платформы на пути станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, житель Подмосковья упал с платформы на жесткий путь.

Дежурные вызвали наряд скорой помощи. Мужчине помогли подняться на платформу. В настоящее время потерпевший передан медикам.

Нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции выявлено не было.

18 августа пассажир упал на пути на станции "Таганская" фиолетовой ветки метро и остался жив.