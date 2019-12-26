Движение поездов на оранжевой ветке метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром на путях.

"Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено", – говорится в сообщении в Twitter столичного метро.

Уточняется, что движение поездов ввели в график.

Инцидент произошел около 8:15 утра на станции метро "Китай-город". По собственной неосторожности с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Отмечается, что в настоящее время мужчина чувствует себя удовлетворительно. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Спартак" и "Беговая" приостанавливалось из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.