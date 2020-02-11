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Москва 24

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Происшествия

02:29

В Подмосковье из-за сбоя остановился "Сапсан"

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скоростной поезд "Сапсан", направлявшийся из Санкт-Петербурга в Москву, остановился в Подмосковье из-за технического сбоя.

Инцидент произошел на станции "Решетниково", сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отмечается, что был остановлен поезд №773. К месту остановки прибыл электропоезд "Ласточка", который доставил пассажиров на Ленинградский вокзал.

В пресс-службе добавили, что специалисты ОЖД предприняли необходимые меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта 2020 года выпустили в продажу по фиксированной цене.

Стоимость самого дешевого билета составит 2,3 тысячи рублей. Наиболее дорогие билеты доступны в первом классе (10 тысяч 538 рублей) и в классе сьют (12 тысяч 690 рублей).

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