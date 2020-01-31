Дополнительные "Ласточки" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

РЖД запустит дополнительные "Ласточки" между Москвой и Санкт-Петербургом в феврале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение было принято из-за повышенного спроса на эти направления. Из столицы дополнительная "Ласточка" отправится 7 февраля, из Санкт-Петербурга – 14 февраля.

В компании также напомнили, что для некоторых категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Граждане в возрасте до 21 года и от 60 лет могут купить билет со скидкой. Цена снижается и при оформлении билетов по тарифу "туда – обратно".

Ранее сообщалось, что билеты на поезда "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта 2020 года выпустили в продажу по фиксированной цене. Стоимость самого дешевого билета составит 2,3 тысячи рублей. Наиболее дорогие билеты доступны в первом классе (10 тысяч 538 рублей) и в классе сьют (12 тысяч 690 рублей).

