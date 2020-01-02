Маршруты девяти электричек до аэропорта Домодедово сократили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты девяти пригородных поездов сократили на Павелецком направлении Московской железной дороги сокращены (МЖД).

"С 2 января оптимизированы графики движения некоторых пригородных поездов, следующих до или со станции "Аэропорт Домодедово", – сообщила пресс-служба АО "ЦППК".

Отмечается, что теперь поезда будут отправляться или прибывать на станцию "Домодедово".

Ранее стало известно, что на время новогодних праздников электрички и "Ласточки" на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня.