Расписание двух электричек синхронизируют на станции Фрязево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание двух электричек МЖД синхронизируют на станции Фрязево с 30 декабря для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Поезд № 6630 Москва – Захарово будет стоять на станции Фрязево на четыре минуты дольше. В сторону станции Захарово он будет отправляться в 21:52.

Это сделано для удобства пассажиров электропоезда № 6879 Крутое – Фрязево, которые на станции Фрязево пересаживаются на электричку № 6630.

Пассажиров попросили внимательно следить за расписанием пригородных поездов и вносимыми изменениями.

Маршруты ряда пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги сократят на участке между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом. Изменения коснутся 9 электричек и вступят в силу 2 января 2020 года.