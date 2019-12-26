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18:11

Москвичей призвали пересесть на метро и электрички

город транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЦОДД предупредил о максимальной загруженности столичных дорог в предновогодние дни. Горожан призвали выбирать метро и электрички: на них путь будет быстрее.

"А вот и они – самые загруженные предновогодние дни. Всем нужно за подарками, на корпоративы и елки. Сегодня и до конца недели ждите рекордно много машин и рекордно долгие заторы", – говорится в сообщении центра в микроблоге в Twitter.

Прогнозируется, что на спад число машин пойдет с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Ранее сообщалось о гололеде и тумане в четверг вечером и в пятницу в течение всего дня. Водителям в ЦОДД посоветовали держать дистанцию, а пешеходам – поддерживать друг друга.

Гидрометцентр в Москве и Подмосковье объявил желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда. Период предупреждения действует до 13:00 субботы.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю". При этом синоптик отметил, что пока сложно говорить, продержится ли снег до Нового года.

Автоэксперт рассказал, как не попасть в заторы на столичных дорогах

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