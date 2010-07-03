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Москва 24

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Общество

04:01

В ЦОДД рассказали, когда ждать первые заторы в Москве в 2020 году

транспорт авто город общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стало известно, когда столицу ожидают первые дорожные заторы 2020 года. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасию Писарь.

"Заторы начнут возвращаться в первую рабочую неделю – примерно с 13 января", – рассказала Писарь.

Она подчеркнула, что во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается.

"Есть небольшие затруднения у крупных торговых центров, в центре, у катков, цирков и так далее", – добавила Писарь.

Руководитель пресс-службы ЦОДД объяснила, что многие жители Москвы берут несколько дополнительных дней к отпуску после праздников и уезжают из города. При этом столичные дороги разгружаются.

"Поэтому в первый рабочий день, 8 января, будет еще достаточно спокойное движение, а уже с 13 числа начнут прибывать автомобили", – подвела итог Писарь.

Ранее ЦОДД предупредил москвичей об осложнении дорожной обстановки в преддверии Нового года. При этом основной прирост автомобилей ожидается из Подмосковья. В организации сообщили, когда наступит пик загруженности автомобильных дорог.

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