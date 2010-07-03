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Москва 24

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Авто

20:45

ЦОДД оборудовал 27 машин дорожного патруля информационными табло

город авто безопасность дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля информационными табло, написала пресс-служба ЦОДД в своем микроблоге в Twitter.

Табло делают машины заметней на дороге. Они также будут предупреждать водителей об аварии по ходу движения и необходимости заранее перестроиться.

В центре рассказали, в 2020 году все муляжи камер в городе заменят на рабочие комплексы фотовидеофиксации.

Кроме того, появится 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер оборудуют на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок". 23 камеры уже установлено.

Отмечается, что за прошедшие полгода число погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 10%. Однако в ЦОДД обратили внимание, что в Москве пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения.

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