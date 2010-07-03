В России появится новый документ на автомобиль

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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Согласно нему, информировать потребителя о том, сколько энергии и топлива потребляется, должны с помощью документа "этикетка энергоэффективности". В нем должна содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения.

В этикетке для электромобилей также должно указываться, сколько электроэнергии будет потреблять эта машина и какой у нее запас хода.

Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при продаже и демонстрации транспортного средства.

Нововведение распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны. Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Сегодня в состав сопроводительной документации на автомобиль входят паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля. Основные способы выяснить это при покупке требуют особой внимательности и пристрастности.

Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.

Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.

