Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

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Основные способы выяснить реальный пробег автомобиля при покупке требуют особой внимательности и пристрастности, об этом сообщает портал "Автоновости дня".

Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.

Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.

Чтобы окончательно убедиться в качестве машины, можно проверить ее в информационных базах ГИБДД, на сайте мэра и правительства Москвы или в других, частных, сервисах.

В октябре стало известно, что пользователи оператора каршеринга YouDrive смогут оставить заявку на покупку понравившегося автомобиля. При этом стоимость машин будет ниже средней цены вторичного рынка.