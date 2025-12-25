Инструкции mos.ru помогут спланировать новогодние выходные для всей семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Подробные инструкции на mos.ru помогут организовать досуг для всей семьи – найти каток или воспользоваться электронной библиотекой. Материалы регулярно обновляются, сообщил департамент информационных технологий Москвы.

За 2025 год горожане ознакомились с инструкциями более 37 миллионов раз, всего на портале представлено более 430 инструкций.

"Здесь можно узнать о том, какие меры социальной поддержки существуют и как их получить, найти всю информацию об образовании и здравоохранении в столице, изучить полезные материалы для семей с детьми и многое другое", – уточнили в департаменте, сообщение которого приводит портал мэра и правительства столицы.

Например, в рамках "Зимы в Москве" проходят фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Новый год как в кино!" в кинопарке "Москино", а также проводятся специальные акции и мероприятия для участников СВО и их семей.

Для любителей активного отдыха столица предоставляет разнообразные возможности – катки или скандинавскую ходьбу на специально оборудованных маршрутах. Кроме того, в рамках проекта "Музеи – детям" можно бесплатно посетить более 115 площадок.

В свою очередь, столичные библиотеки предоставляют бесплатный доступ не только к бумажным изданиям, но и к электронным и аудиокнигам.

Портал также подготовил подробную памятку для гостей столицы, где собрана ключевая информация о городе. Туристы смогут заранее узнать, какие достопримечательности стоит посмотреть и как действовать в экстренных ситуациях.

Подраздел "Инструкции для удобной жизни в Москве" находится в разделе "Помощь". Здесь в том числе представлены все официальные способы связи с правительством Москвы или службой поддержки. В телефонном справочнике размещены контакты московских ведомств и служб.

Сервис "Мосбилет" также поможет организовать семейный досуг в новогодние праздники. Он дает возможность обратиться к специальной подборке событий или посмотреть рекомендации. Билеты можно взять и в подарок. Среди популярных мероприятий – "Евгений Онегин" в Театре Маяковского.

