Как открыть новогодний сбор в благотворительном сервисе на mos.ru

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Каждый декабрь благотворительный сервис на портале mos.ru дает возможность открыть сбор средств в пользу нуждающихся. Как это сделать, рассказали в столичном департаменте информационных технологий, передает портал правительства и мэра столицы.

"Новый год – это волшебная пора, которая объединяет миллионы людей. Этот период особенно важен и непрост для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, тяжело болен, кому некуда обратиться и негде найти опору. Поддержать подопечных благотворительных организаций и подарить им частичку новогоднего чуда может каждый", – отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Он обратил внимание, что открыть сбор на mos.ru можно за пару минут. Процесс создания сбора состоит из нескольких шагов. После того как пользователь выбирает нужный повод, ему необходимо установить срок действия сбора – от одного дня до 30 суток с момента его открытия – и подобрать визуальное оформление страницы. Когда сбор опубликован, остается поделиться ссылкой на него с друзьями, близкими или разместить ее в социальных сетях.

Благотворительный сбор можно открыть в поддержку одной из представленных категорий программ. Всего в сервисе на mos.ru аккредитовано более 100 проверенных некоммерческих организаций (НКО) и фондов. Все они официально зарегистрированы в столичном реестре благотворительных организаций, ведут социально значимую работу и регулярно предоставляют отчеты о целевом использовании полученных средств.

Каждое пожертвование, сделанное в рамках сбора, направляется напрямую НКО выбранной категории, а сумма распределяется между ними равными долями.

Возможность открывать сборы в пользу представленных программ проверенных фондов была добавлена в сервис на портале mos.ru в декабре 2022 года. С того момента пользователи создали почти тысячу таких сборов, в результате чего на поддержку нуждающихся было направлено свыше 970 тысяч рублей. Эти средства помогли тяжелобольным детям и взрослым, одиноким пожилым людям, семьям, оказавшимся в сложной ситуации, бездомным животным, а также многим другим, кто нуждается в помощи.

Кроме возможности создать предновогодний сбор, в сервисе доступны и другие постоянные поводы для благотворительности. Все они связаны с важными жизненными событиями: свадьбой, днем рождения, повышением на работе, рождением ребенка или переездом, что позволяет делиться своей радостью с другими. Также можно инициировать сбор без какого-либо особого повода, просто из желания помогать.

Создание собственного сбора – лишь один из способов поддержки. С помощью сервиса москвичи также могут напрямую переводить средства подопечным фондов, направлять пожертвования при оплате регулярных счетов в разделе "Мои платежи" на mos.ru и в мобильном приложении "Моя Москва", а также подписываться на ежемесячные автоплатежи.

Работу и развитие благотворительного сервиса курируют столичный департамент информационных технологий и комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Создание и развитие цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в социальной сфере соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет благотворительная акция "Добрая елка". Москвичи смогут исполнить желания детей, чьи отцы являются бойцами специальной военной операции. Принять участие в проекте можно до 28 февраля 2026 года.