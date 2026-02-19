Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке или отмене рейса

Фото: depositphotos/d.travnikov

В случае задержки или отмены авиарейса пассажир может вернуть деньги за билеты, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, изменением маршрута либо выполнением рейса не по расписанию, признаeтся вынужденным отказом пассажира от перевозки, при котором он вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным", – пояснили в ведомстве.

Возврат денег производится авиакомпанией или по ее поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки, а также в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

При отмене или задержке рейса гражданам следует попросить представителя авиакомпании в аэропорту сделать отметку в билете или получить справку. Кроме того, пассажир должен направить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов, которые подтверждают понесенные убытки.

При задержке рейса человек имеет право на бесплатное хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка для детей до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием.

Также пассажиров могут разместить в гостинице при ожидании более 8 часов в дневное время и более 6 – в ночное. При этом доставку до отеля должен обеспечить аэропорт, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При отказе авиакомпании в удовлетворении законных требований пассажира он может обратиться в указанное ведомство через официальный сайт или позвонить в Единый консультационный центр по телефону 8 (800) 555-49-43.

По последним данным, в аэропортах Московского региона задержаны 17 рейсов из-за снегопада. Еще 19 отменены и 7 ушли на запасные аэродромы.

Снежный циклон "Вилли" накрыл столицу 19 февраля. Ожидается, что до утра 20-го числа выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды каток на Северном речном вокзале и канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановили работу. Они вновь откроются после улучшения погодных условий.