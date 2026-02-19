Форма поиска по сайту

19 февраля, 16:21

В мире
FT: компания в Нью-Йорке разрешила сотруднице спать 9 часов в день, а затем уволила ее

Фото: 123RF.com/freedomtumz

В Нью-Йорке компания сначала согласовала с сотрудницей условия работы, позволяющие ей спать 9 часов в день, а потом уволила девушку, сообщила газета Financial Times (FT).

По данным СМИ, в федеральном суде Нью-Йорка на следующей неделе стартует судебный процесс с участием присяжных по иску бывшего младшего аналитика Centerview Partners Кэтрин Шибер.

В 2020 году на тот момент 21-летняя Шибер рассказала работодателю о диагностированном расстройстве настроения и тревожности и попросила возможность спать не менее 8 часов в сутки.

В Centerview согласились освободить ее от работы с 00:00 до 09:00. Сотрудница обязалась быть доступной в остальное время и работать 7 дней в неделю. Однако менее чем через 3 недели после введения нового графика ее уволили.

Шибер заявила, что увольнение разрушило ее карьеру в инвестиционном банкинге. Она требует компенсации за потерянный заработок и моральный ущерб, передает газета.

В Centerview настаивают, что для младших аналитиков характерен длительный и непредсказуемый график, а необходимость в непрерывном сне в течение 8–9 часов не допускает "разумных условий", позволяющих ей выполнять обязанности своей должности.

Однако в октябре федеральный судья Эдгардо Рамос отклонил ходатайство банка о прекращении дела и постановил продолжить разбирательство. Ключевой вопрос, на который нужно будет ответить суду, – является ли круглосуточная доступность "существенной функцией" должности младшего аналитика.

Ранее сообщалось, что в Китае работника компании уволили из-за того, что он отказался спеть во время корпоратива. Решение о расторжении контракта работодатель объяснил проявленным неуважением. Мужчина обратился в суд, где увольнение признали незаконным и обязали выплатить бывшему сотруднику компенсацию.

