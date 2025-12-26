Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:06

Общество
Юрист Русяев: нытье и жалобы на работе могут закончиться увольнением

Юрист рассказал, к чему могут привести нытье и жалобы на работе

Фото: 123RF.com/andreypopov

Сотрудника могут уволить, если его нытье и жалобы нарушают рабочий процесс и срывают коммуникацию в коллективе. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста Илью Русяева.

"Чтобы применить меры, работодатель обязан действовать по статье 192 ТК РФ, где список взысканий – замечание, выговор либо увольнение по основаниям ТК. Самая частая статья в подобных кейсах – пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ", – пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что увольнение возможно при повторном нарушении. По словам юриста, разбираться с нытиком могут начать из-за срыва совещания, конфликта, оскорбления, отказа от выполнения задач или злоупотребления временем.

Русяев добавил, что перед каждым взысканием работодатель должен запросить письменное объяснение. Не него дается два рабочих дня.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за украшение рабочего места живыми или комнатными цветами, если это противоречит правилам организации.

Прямого запрета на такие действия в ТК РФ или иных законах нет. При этом работодатель имеет право устанавливать ограничения на порядок содержания рабочего места.

Эксперты спрогнозировали волну сокращений среди офисных работников в 2026 году

