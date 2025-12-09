Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 11:49

Общество
Главная / Новости /

Юрист Подъяблонский: за ранний приход на работу сотрудника могут оштрафовать

Юрист рассказал, что грозит за ранний приход на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне могут получить дисциплинарное взыскание за приход на работу раньше положенного времени, нарушая при этом внутренние нормативы и не выполняя распоряжение руководства. Об этом рассказал "Абзацу" юрист Глеб Подъяблонский.

"Если режим работы согласован сторонами и зафиксирован в нормативном документе, а сотрудник систематически его нарушает, возможны дисциплинарные меры вплоть до штрафа", – отметил эксперт.

По словам Подъяблонского, сотрудника не могут уволить за ранний приход на работу. Однако если он систематически прогуливает, то можно рассмотреть основание для прощания с ним.

Согласно Трудовому кодексу РФ, невыходом на работу считается отсутствие служащего на рабочем месте без уважительной причины свыше четырех часов.

Ранее в Испании женщину уволили из-за того, что она приходила на работу раньше, чем начиналась ее смена. По данным СМИ, руководство курьерской службы, где она трудилась, посчитало это нарушением порядка.

Отмечалось, что женщина уже получала предупреждение за ранний приход на работу в 2023 году. После этого она не прекратила этого делать.

Женщина подала иск в общественный суд Аликанте, чтобы оспорить свое увольнение, однако судья встал на сторону ее экс-работодателя и признал ее действия "серьезным нарушением".

Читайте также


общество

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика