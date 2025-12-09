Юрист Подъяблонский: за ранний приход на работу сотрудника могут оштрафовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне могут получить дисциплинарное взыскание за приход на работу раньше положенного времени, нарушая при этом внутренние нормативы и не выполняя распоряжение руководства. Об этом рассказал "Абзацу" юрист Глеб Подъяблонский.

"Если режим работы согласован сторонами и зафиксирован в нормативном документе, а сотрудник систематически его нарушает, возможны дисциплинарные меры вплоть до штрафа", – отметил эксперт.

По словам Подъяблонского, сотрудника не могут уволить за ранний приход на работу. Однако если он систематически прогуливает, то можно рассмотреть основание для прощания с ним.

Согласно Трудовому кодексу РФ, невыходом на работу считается отсутствие служащего на рабочем месте без уважительной причины свыше четырех часов.

Ранее в Испании женщину уволили из-за того, что она приходила на работу раньше, чем начиналась ее смена. По данным СМИ, руководство курьерской службы, где она трудилась, посчитало это нарушением порядка.

Отмечалось, что женщина уже получала предупреждение за ранний приход на работу в 2023 году. После этого она не прекратила этого делать.

Женщина подала иск в общественный суд Аликанте, чтобы оспорить свое увольнение, однако судья встал на сторону ее экс-работодателя и признал ее действия "серьезным нарушением".