09 февраля, 12:57

Происшествия

Ошибки экипажа и диспетчера привели к крушению Ан-24 около Тынды в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области стало сочетание факторов, среди которых – ошибки экипажа и авиадиспетчера, сказано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

"Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында", – указано в отчете.

Кроме того, среди причин – передача диспетчером без запроса экипажа значения давления QNH, которое выражено в миллиметрах ртутного столба, а также отсутствие со стороны экипажа контроля за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот.

Помимо этого, экипаж отключил систему раннего предупреждения приближения к земле, а у диспетчера не было возможности контролировать высоту полета, так как на аэродроме Тынды не работало оборудование вторичной радиолокации.

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля 2025 года в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. В результате крушения никто не выжил.

Среди погибших – заслуженный хирург из Хабаровска и пятеро сотрудников РЖД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Позднее специалисты обнаружили на месте крушения самолета бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки.

