Уголовное дело возбуждено после пропажи пассажирского самолета в Амурской области

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Правоохранители возбудили уголовное дело после пропажи пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент подпадает под статью о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц, отметили в ведомстве.

В настоящее время спасательные службы продолжают поисковые работы. Следователи и криминалисты уже организовали необходимые следственные мероприятия.

Вместе с тем выяснением всех причин произошедшего занялась транспортная прокуратура, добавили в телеграм-канале Восточно-Сибирского аппарата ведомства. Правоохранители уже установили, что лайнер перестал выходить на связь примерно в 12:58 по местному времени (06:58 по московскому времени. – Прим. ред.), после ухода на второй круг.

В свою очередь, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура совместно с Тындинской транспортной прокуратурой начала проверку соблюдения правил безопасности полетов.

К настоящему моменту специалисты определили квадрат поиска, где, предположительно, может находиться воздушное судно, рассказал источник ТАСС в оперативных службах. В этот район уже направлены спасатели.

На случай нахождения борта областные власти подготовили к вылету два вертолета с медицинскими бригадами, включая психологов МЧС для работы с родственниками пострадавших, уточнили в пресс-службе правительства региона. Там же добавили, что к поиску был привлечен еще один вертолет.

Тем временем в авиационных службах рассказали журналистам, что самолет Ан-24 был выпущен почти 50 лет назад – в 1976 году на киевском авиационном заводе "Авиант". Тогда же он впервые поднялся в воздух.

При этом в 2021-м срок летной годности борта было решено продлить до 2036 года. За все время эксплуатации лайнер находился в парке нескольких региональных авиакомпаний и совершил перелеты по всей территории России.

Перед последним вылетом судно прошло обязательную проверку, заверил владелец ГК "Истлэнд", в которую входит авиакомпания "Ангара", Сергей Ерощенко.

Об инциденте стало известно 24 июля. Борт авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, исчез с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Тогда же была потеряна связь с экипажем.

Всего в самолете находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. Спасатели МЧС России уже направлены на место происшествия.