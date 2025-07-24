Пассажирский Ан-24 пропал в Амурской области

Фото: vk.com/Авиакомпания "Ангара"

Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По оперативной информации, борт, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал с экранов радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Также экипаж самолета перестал выходить на связь.

"Для проведения поисков к месту направлены спасатели МЧС России. Дальнейшая информация уточняется", – указали в министерстве.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей.

"Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", – указал он в своем телеграм-канале.

В районе пропажи самолета отмечается плохая погода, также была задержка рейса, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Работы по поиску осложняет труднодоступная местность – это тайга, болота", – рассказал собеседник.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале заявил, что попавший Ан-24 принадлежит авиакомпании "Ангара". На поиски самолета также вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации и выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП "Аэропорты Дальнего Востока").

Ранее вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса" совершил незапланированную посадку в 26 километрах от якутского города Ленска. Инцидент произошел во время лесоавиационных работ. Всего на борту был летчик-наблюдатель, экипаж из трех человек и еще 10 сотрудников авиационной лесоохраны. Никто из них не пострадал.

