Самолет из Абу-Даби сел в Москве с неисправностью

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Самолет Airbus A321, летевший из столицы ОАЭ Абу-Даби в Москву, осуществил посадку в аэропорту Шереметьево в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что во время полета на борту воздушного судна была зафиксирована неисправность в системе наддува.

Ранее пассажирский самолет Boeing рейсом из Петербурга в Астрахань совершил вынужденную посадку из-за самочувствия пассажира. Во время полета человеку резко стало плохо, а после он потерял сознание. Тогда командир самолета решил посадить воздушное судно в Москве.

В авиакомпании "Победа" уточнили, что по прилете в столицу пассажира с признаками предынфарктного состояния забрала скорая помощь.