El Deber: спасатели Боливии обнаружили ранее пропавший в Амазонии самолет с 5 пассажирами

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Спасатели обнаружили пропавший в боливийской Амазонии самолет, пишет издание El Deber, ссылаясь на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало.

О пропаже лайнера Cessna 172CP объявил ранее президент страны Луис Арсе. На его борту находилось пять человек, включая ребенка. Воздушное судно исчезло в районе между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени.

По словам Авало, лайнер был найден благодаря местным рыбакам. Они услышали крики о помощи рядом с мостом Игнасио Муиба. После этого спасатели доставили пассажиров в больницу.

Также сообщается, что пилот самолета, Пабло Андрес Веларде, выжил.

Ранее в феврале исчезло с радаров в небе над штатом Аляска воздушное судно, на борту которого находились 9 пассажиров и 1 пилот. Самолет Cessna Caravan летел из американского города Уналаклит в Ном.

Позднее выяснилось, что лайнер разбился на западе Аляски. В результате все 10 человек, находившиеся на борту, погибли.