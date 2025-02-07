Самолет пропал с радаров на Аляске

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Воздушное судно, на борту которого находились 9 пассажиров и 1 пилот, исчезло с радаров в небе над штатом Аляска. Об этом сообщила в соцсетях добровольная пожарная служба города Ном, который находится на южном побережье полуострова Сьюард.

По данным службы, самолет Cessna Caravan летел из американского города Уналаклит в Ном. Сейчас специалисты осуществляют наземный поиск судна, которое принадлежит авиакомпании Bering Air. В свою очередь, добровольная пожарная служба исключила возможность поиска с воздуха из-за погоды и видимости.

В настоящее время к поисково-спасательной операции привлечены национальная гвардия, береговая охрана и армия. В район Нома прибыл самолет береговой охраны C-130, оснащенный специализированным поисково-спасательным оборудованием, позволяющим находить объекты и людей при плохой видимости.

Ранее самолет "Аэрофлота", который летел по маршруту Москва – Сочи, вынужден был приземлиться в Саратове по техническим причинам. В лайнере сработала индикация уровня масла.

