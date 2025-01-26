Самолет рейса Москва – Сочи сел в Саратове по техническим причинам

Фото: 123RF/dushlik

Самолет "Аэрофлота", который летел по маршруту Москва – Сочи, вынужден был приземлиться в Саратове по техническим причинам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1126 Москва – Сочи 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", – уточнили в "Аэрофлоте".

Ранее пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае. Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан. Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.

