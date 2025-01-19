РИА Новости: самолет сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет рейсом Москва – Саранск приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего сигнала неисправности шасси. На борту 72 человека, среди них шестеро членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Посадка прошла штатно в 20:52 по московскому времени, уточнили в службах.

Ранее следовавший в Ереван самолет экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Предварительно, воздушное судно совершило аварийную посадку в связи с неисправностью системы кондиционирования. На борту находились 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.