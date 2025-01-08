Самолет Москва – Термез не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана

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Рейс Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Термез на юге Узбекистана, сел в Самарканде из-за тумана в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО Uzbekistan Airports.

Как отметили в пресс-службе, посадка лайнера прошла в штатном режиме. Самолет ожидает улучшения погоды, чтобы вылететь в Термез.

Ранее самолет Boeing 737 рейсом из Санкт-Петербурга в Самарканд выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково. Причиной стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Позже прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

До этого экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха совершил самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Борт направлялся в Екатеринбург, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности в двигателе.