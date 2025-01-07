07 января, 17:48Происшествия
Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Boeing 737 в Москве
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Boeing 737 компании UTair рейсом Санкт-Петербург – Самарканд. Об этом говорится в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет сел в столичном аэропорту Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя, выяснили в надзорном ведомстве.
Об экстренной посадке борта стало известно 7 января. Уточнялось, что с пассажирами и экипажем все в порядке, для них был подготовлен резервный борт.