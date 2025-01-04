Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Египте

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Cамолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщило министерство гражданской авиации Египта на своей странице в Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

Уточняется, что воздушное судно направлялось из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, однако вскоре после взлета экипаж самолета сообщил о технической неисправности в одном из двигателей.

Самолет вернулся в египетский аэропорт. На его борту находились 236 пассажиров, никто из них не пострадал. Всех пассажиров благополучно разместили в туристическом зале. После этого специалисты провели необходимые проверки и ремонтные работы.

Ранее самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший из Москвы в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при развороте после посадки в аэропорту.

Еще один инцидент произошел с самолетом российской авиакомпании "Аэрофлот", следовавшим из Ферганы в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажира.