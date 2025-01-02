Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший из Москвы в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при развороте после посадки в аэропорту. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолета находились 79 пассажиров. Как уточнило ведомство, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

"Для выполнения оборотного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15 часов 30 минут", – говорится в сообщении.

По факту случившегося организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет Як-40 с 20 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, когда приземлялся в аэропорту Оссора на Камчатке. Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского. В результате инцидента никто не пострадал. При этом посадка прошла успешно, сам самолет не повредился.

