22 октября, 21:44Транспорт
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
"В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов", – сообщили в пресс-службе.
Для обеспечения безопасности полетов в работу ввели вторую взлетно-посадочную полосу. Ряд рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Вылет некоторых рейсов отложен.
Ранее в Индонезии в Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.