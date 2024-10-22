Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Екатеринбурге

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов", – сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности полетов в работу ввели вторую взлетно-посадочную полосу. Ряд рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Вылет некоторых рейсов отложен.

Ранее в Индонезии в Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.