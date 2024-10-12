12 октября, 19:14Происшествия
Колесо шасси разорвалось во время посадки самолета авиарейса Мюнхен – Анталья
Фото: x.com/HavaSosyalMedya
Колесо шасси разорвалось у самолета Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего авиарейс Мюнхен – Анталья, во время посадки. Пассажиров сняли с борта, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya в соцсети X.
"Самолет продолжил движение по рулежной дорожке и остановился здесь. В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиры были сняты с самолета с помощью машин", – уточняется в сообщении.
Работы над авиалайнером продолжаются.
Ранее в индонезийской провинции Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Другой инцидент с воздушным судном произошел вечером 8 сентября. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы. Самолет покинул аэропорт в 04:44, пять часов проведя в столице Польши.
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