Колесо шасси разорвалось во время посадки самолета авиарейса Мюнхен – Анталья

Фото: x.com/HavaSosyalMedya

Колесо шасси разорвалось у самолета Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего авиарейс Мюнхен – Анталья, во время посадки. Пассажиров сняли с борта, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya в соцсети X.

"Самолет продолжил движение по рулежной дорожке и остановился здесь. В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиры были сняты с самолета с помощью машин", – уточняется в сообщении.

Работы над авиалайнером продолжаются.

Ранее в индонезийской провинции Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Другой инцидент с воздушным судном произошел вечером 8 сентября. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы. Самолет покинул аэропорт в 04:44, пять часов проведя в столице Польши.

