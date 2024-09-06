Самолет индийской компании совершил экстренную посадку в Турции

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Самолет индийской авиакомпании Air Vistara, на борту которого находились 247 пассажиров, совершил экстренную посадку в Эрзуруме на востоке Турции. Причиной для этого послужили сообщения о бомбе, сообщает телеканал TRT.

Инцидент произошел во время перелета из Мумбаи в Мюнхен. В настоящий момент самолет находится на земле в безопасной зоне, рассказал, выступая в эфире, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

"Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр. Если угроза не подтвердится, самолет продолжит полет", – отметил он.

Ранее Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолета, летевшего из Южно-Сахалинска в Ноглики. Инцидент произошел 3 сентября. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. При этом никто из находившихся на борту самолета не пострадал.