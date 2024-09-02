02 сентября, 22:37Происшествия
Подавший сигнал бедствия пассажирский Airbus приземлился в Минводах
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пассажирский Airbus A-321, подавший сигнал бедствия над Кисловодском, экстренно приземлился в Минеральных Водах, сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, командир запросил экстренную посадку, после чего самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, изменил курс и совершил посадку.
По предварительным данным, причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.
Ранее некоторые рейсы авиакомпании Smartavia задерживались в связи с тем, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы своей хвостовой частью.
После этого представители компании решили временно отстранить воздушное судно от перелетов. В связи с этим авиакомпания была вынуждена пересмотреть свое расписание. При этом для дальнейшего выполнения регулярного рейса из Сочи компания предоставила резервное воздушное судно.
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