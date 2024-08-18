Частный самолет разбился в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение в Изобильненском округе Ставрополья, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"При проведении тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный частный самолет "Злин-42", пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет, возгорания нет", – уточнило ведомство.

Как указали в МЧС, самолет разбился в 1,5 километрах западнее аэродрома Рыздвяный.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отмечается, что самолет упал при осуществлении маневра пилотом.

Ранее самолет Bristell RG RA-5500G, пропавший в Приморье, разбился в Шкотовском муниципальном округе. По данным единого диспетчерского центра края, пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Лайнер перестали видеть на радарах 6 августа. В последний раз самолет был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

