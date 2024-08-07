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Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пропавший в Приморье самолет разбился в Шкотовском муниципальном округе. Пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли. Об этом со ссылкой на единый диспетчерский центр края сообщает ТАСС.
"Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", – указано в сообщении.
Частный самолет Bristell RG RA-5500G пропал с радаров в Приморье 6 августа. В тот момент на борту находились два человека.
В последний раз лайнер был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).
По факту пропажи легкомоторного самолета было заведено уголовное дело.
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