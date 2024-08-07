Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пропавший в Приморье самолет разбился в Шкотовском муниципальном округе. Пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли. Об этом со ссылкой на единый диспетчерский центр края сообщает ТАСС.

"Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", – указано в сообщении.

Частный самолет Bristell RG RA-5500G пропал с радаров в Приморье 6 августа. В тот момент на борту находились два человека.

В последний раз лайнер был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

По факту пропажи легкомоторного самолета было заведено уголовное дело.

