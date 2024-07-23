СК: причиной крушения вертолета в Якутии могут быть ошибка пилота, неисправность

Фото: ТАСС/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи рассматривают в качестве вероятных причин крушения вертолета Robinson в Якутии ошибку пилотирования, техническую неисправность и погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

На данный момент сотрудники СК смогли осмотреть место крушения, изъять образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель вертолета, аварийный радиомаяк и вещи пострадавших.

Кроме того, следователи планируют приступить к судебно-медицинским экспертизам и к допросу свидетелей и потерпевших. Сейчас организована проверка, невправленная на выявление всех обстоятельств крушения.

Воздушное судно пропало с радаров утром 19 июля. Днем 21 июля поиски вертолета на некоторое время пришлось приостановить из-за ухудшения метеоусловий, но с утра 22 июля их вновь возобновили. В результате поисково-спасательных работ были найдены обломки пропавшего Robinson. Таким образом, пилот и трое пассажиров, которые находились на борту судна, погибли.

В МЧС уточняли, что на борту находились гражданские лица. Тем самым в ведомстве опровергли информацию, согласно которой в вертолете якобы летели силовики. Следователи, в свою очередь, завели уголовное дело по этому происшествию, а надзорное ведомство организовало проверку по безопасности полетов.

