Обломки пропавшего с радаров вертолета обнаружены в Якутии

Фото: пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии"

Обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson обнаружили специалисты во время проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В результате произошедшего погиб пилот и трое пассажиров, которые находились на борту воздушного судна.

Вертолет пропал с радаров утром 19 июля. Днем 21 июля поиски воздушного судна на некоторое время пришлось приостановить из-за ухудшения метеоусловий. Однако с утра 22 июля их возобновили.

В МЧС уточняли, что на борту находились гражданские лица. Тем самым, в ведомстве опровергли информацию, согласно которой в вертолете якобы летели силовики. Следователи, в свою очередь, завели уголовное дело по этому происшествию, а надзорное ведомство организовало проверку по безопасности полетов.

