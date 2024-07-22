22 июля, 08:42Происшествия
Обломки пропавшего с радаров вертолета обнаружены в Якутии
Фото: пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии"
Обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson обнаружили специалисты во время проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В результате произошедшего погиб пилот и трое пассажиров, которые находились на борту воздушного судна.
Вертолет пропал с радаров утром 19 июля. Днем 21 июля поиски воздушного судна на некоторое время пришлось приостановить из-за ухудшения метеоусловий. Однако с утра 22 июля их возобновили.
В МЧС уточняли, что на борту находились гражданские лица. Тем самым, в ведомстве опровергли информацию, согласно которой в вертолете якобы летели силовики. Следователи, в свою очередь, завели уголовное дело по этому происшествию, а надзорное ведомство организовало проверку по безопасности полетов.
Вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в Якутии