19 июля, 10:02Происшествия
МЧС опровергло информацию о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Информация о силовиках, которые якобы находились в пропавшем в Якутии вертолете Robinson, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
На данный момент известно, что на борту находились гражданские лица. В главке отметили, что пропал частный вертолет, и призвали доверять только официальным источникам информации.
Вместе с тем для поисков воздушного судна к отбытию из аэропорта Маган подготовились сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы.
"Расстояние до места срабатывания аварийного маяка – 440 километров", – уточнили в МЧС.
О пропаже вертолета стало известно утром 19 июля. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на его борту находились пилот и трое пассажиров.
Для проведения спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии". В свою очередь, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов.