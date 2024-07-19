МЧС опровергло информацию о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете

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Информация о силовиках, которые якобы находились в пропавшем в Якутии вертолете Robinson, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

На данный момент известно, что на борту находились гражданские лица. В главке отметили, что пропал частный вертолет, и призвали доверять только официальным источникам информации.

Вместе с тем для поисков воздушного судна к отбытию из аэропорта Маган подготовились сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы.

"Расстояние до места срабатывания аварийного маяка – 440 километров", – уточнили в МЧС.

О пропаже вертолета стало известно утром 19 июля. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на его борту находились пилот и трое пассажиров.

Для проведения спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии". В свою очередь, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов.

