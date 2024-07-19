Air India направила борт для вывоза пассажиров севшего в Красноярске самолета

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Авиакомпания Air India в 08:30 по московскому времени направила из Мумбаи резервный борт, который заберет пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета, говорится в сообщении перевозчика.

Представители компании уточнили, что получили разрешение на экстренный рейс.

Boeing запросил незапланированную посадку в Красноярске вечером 18 июля. Причиной для этого послужила сработавшая в багажном отсеке сигнализация. Экипаж самолета доложил об инциденте около 18:30. В этот момент лайнер находился на высоте около 11 километров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС по Красноярскому краю заявили, что специалисты не выявили внешних повреждений самолета Air India. Возгораний на борту также не было обнаружено. При этом в самолете находились 252 человека, которых впустили в здание аэропорта. Медицинская помощь не потребовалась никому из них.

Этот случай стал уже второй внеплановой посадкой рейса Air India на территории России чуть более чем за год. Так, летевший из Дели в Сан-Франциско Boeing 777-200 LR 6 июня 2023 года совершил экстренную посадку в Магадане. В тот раз к этому привела неисправность одного из двигателей. Тогда на борту находились 220 пассажиров. Они продолжили перелет после пересадки на резервный борт Air India спустя 39 часов ожидания.

