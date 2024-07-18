На экстренно севшем в Красноярске самолете Air India не выявлено повреждений

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Специалисты не выявили внешних повреждений у экстренно приземлившегося самолета Air India в аэропорту Красноярска, который летел из индийского Дели в американский Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, возгораний на борту не обнаружено. Сейчас ведутся поиски техника, который будет работать с багажным отделением. Кроме того, в МЧС уточнили, что могла произойти ложная тревога, точные сведения будут не раньше утра.

Представитель регионального МЧС добавил, что всех пассажиров выпустили в здание аэропорта. Медпомощь никому не понадобилась. Пассажирам окажут дальнейшую помощь, в том числе поддержку в размещении.

Boeing запросил экстренную посадку в Красноярске вечером 18 июля из-за того, что в багажном отсеке сработала сигнализация. В экстренных службах заявили, что на борту Air India находились 252 человека. По данным Росавиации, экипаж самолета доложил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера примерно в 18:30 по московскому времени на высоте около 11 километров.

