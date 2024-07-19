МВД сообщило о крушении самолета Ан-2 в Армении

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Самолет Ан-2 потерпел крушение в 18 километрах к северу от Еревана на территории Котайкской области Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

При аварии погибли двое членов экипажа, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян агентству Sputnik Армения сообщил, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Он выразил соболезнования членам семьи летчиков, их родным и сослуживцам от лица министерства.

Ранее 12 июля в лесном массиве Подмосковья разбился Sukhoi Superjet 100. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

СМИ сообщали, что возможной причиной падения Sukhoi Superjet мог послужить человеческий фактор. Эта догадка основывается на том, что к двум предыдущим крушениям SSJ, которые произошли в Индонезии в 2011 году и в аэропорту Шереметьево в 2019 году, привело именно это.