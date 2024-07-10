ТАСС: потерпевший крушение в Татарстане самолет Cessna полностью сгорел

10 июля, 11:03Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna, потерпевший крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана, полностью сгорел. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.
Собеседник агентства уточнил, что после крушения воздушного судна начался пожар. Тела погибших сильно обгорели. Предварительно, один пострадавший находится в очень тяжелом состоянии, уточнил он.
На борту самолета находились четыре человека. В результате крушения, по предварительной информации, двое взрослых и один ребенок погибли, еще один человек получил травмы.
До этого четыре человека погибли после крушения вертолета Robinson R-66 в Приамурье. В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что воздушное судно вылетело из Зеи в Тындинский округ 20 июня. В этот же день связь с экипажем вертолета пропала. На следующий день спасатели нашли воздушное судно с погибшими.
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