Дельтаплан потерпел крушение в Алтайском крае, пилот погиб

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Дельтаплан потерпел крушение около поселка Центральный Алтайского края. Его пилот – мужчина 1949 года рождения – скончался после падения. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки органов предварительного расследования.

Ранее воздушное судно Ан-2, которое осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, экстренно село рядом с поселком Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. В результате инцидента никто не пострадал.

Воздушное судно стало неисправным из-за жары, так как в связи с этим произошел выброс масла. Именно поэтому самолет был вынужден экстренно приземлиться рядом с поселком Сосново-Озерское.