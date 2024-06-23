Пневматик стойки шасси лопнул у самолета Ан-24 при посадке на Камчатке

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У самолета Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси при посадке в аэропорту в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим ведомство организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого самолет Ан-26 авиакомпании "Ютэйр", летевший из аэропорта Сабетта, совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта Утренний в Ямале. Причиной стали туман и сильный ветер. Пассажир и два члена экипажа самолета получили травмы.

